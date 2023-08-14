Ece Erken çocuğunun babası olan ilk eşine öfke kustu. ''Önce nafakanı öde''

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sunucu Ece Erken oğlu Eymen'in nafakasını ödemeyen eski eşi Serkan Uçar'a zehir zemberek sözler etti. Oğlu ile ilgilenmeyen ve nafakasını bile ödemediğini iddia ettiği Uçar için ağır sözler kullandı

Ünlü sunucu eski eşi için " Bazıları adam diye geziyor ya şuan susuyorum. Konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Babalık ne olduğunu eşim Şafaktan öğrenen oğlum ( Hala Şafak diye sayıklar) 6 bin lira nafakayı icraya veren, hiç bir şeyine müdahil olmayan, biyolojik babası aylar sonra arıyor. Ferrari aldım gel seni gezdireyim diyor.

Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Ben işin parasında değilim. 8 yaşındaki çocuğunu arayıp Ferrari aldım gel seni gezdireyim derse bana gelirler " dedi.

Sunucu eski eşi Serkan Uçar ile olaylı bir boşanma süreci yaşamış 8 yaşındaki oğlunun velayetini almıştı.