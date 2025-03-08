Ece Gürel'in cadılık eğitimi veren hocasına gözaltı kararı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, “cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

CADILIK EĞİTİMİ VEREN HOCAYA GÖZALTI

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özer hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.