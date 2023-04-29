Ece ne demek? Ece isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ece de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ece ne demek? Ece isminin anlamı nedir?

Ece ne demek? Ece isminin anlamı nedir?

Ece adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ece isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ece ne demek? Ece isminin anlamı nedir?

ECE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ece ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

- Başkan, ulu, ileri gelen.

- Ak sakallı ihtiyar.

- Arkadaş, dost

- Güzel kadın.

- Büyük kardeş.

- Kraliçe.

ECE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ece ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ece ismini koymak caizdir.

ECE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ece ismine sahip olan kişiler için aşk çok önemli bir duygudur. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta.

Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler.

Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar.

Ece simli kişiler olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

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