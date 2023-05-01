Ece Sükan süper mini elbisesi ile göz kamaştırdı. Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı

Duygu Sarışın ile bir süre önce ayrılan Çağatay Ulusoy’la adı aşk iddialarına karışan Ece Sükan, Terzi dizisinin galasına süper minisiyle damga vurdu. 2 Mayıs’ta yayınlanacak olan dizide rol alan ünlü isim sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı.

Ece Sükan süper mini elbisesi ile göz kamaştırdı. Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı

Editör: Osmancan EROK

Netflix’te ekrana gelecek olan Terzi dizisinin galası gerçekleştirildi. Merakla beklenen dizide rol alan ve adı Çağatay Ulusoy’la adı aşk iddialarına karışan Ece Sükan süper mini elbisesi ile galanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

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Ünlü isim 1998 yılında "Best Model of Turkey" manken yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başlayan Ece Sükan, 2004 yılında dizi oyunculuğuna başladı.

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Fiziği ile dikkat çeken Sükan'ın rol aldığı yapımlar arasında Haziran Gecesi, Aşk Yakar ve Gülperi de bulunuyor.

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