Ece Üner, FETÖ elebaşının ölüm haberini böyle verdi: Canı cehenneme...

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi ülke gündeme oturdu.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, haber bülteni esnasında "Büyük bir gönül rahatlığıyla canı cehenneme denilebilir, ateşi bol olsun derim çok da gönül rahatlığıyla kötü bilirdik yarışı başladı on sene önce ölse yas ilan edecekler beddua yarışına girdi" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölüm haberinin ortaya çıkmasının ardından özellikle AKP'lilerin yaptığı beddua açıklamalarını Ece Üner yorumladı.

Üner konuşmasında "Ağrıma giden Ergenekon'u zafer olarak kutlayanlar bugün ölüsüne lanet yağdırma yarışına girdi. Zamanında elini ayağını öpmeye gidenler bugün beddua yarışında. 'Ne istediler de vermedik' denmişti, hatta ABD ziyareti öncesi Fethullah Gülen'i ziyaret edecek misiniz sorusuna 'gökten ne yağar da yer kabul etmez' denmişti. 2013'e kadar miting meydanların beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şarkıları söylenmişti. Bitsin bu hasret denmişti. Önce hasret sonra nefret. Hasret derken mahvettiğiniz onca hayat nefret dediğinizde geri gelecek mi? Yok gelmiyor. Kimdi bu kişiler peki. Öve öve bitiremeyen. Bizleri FETÖ demekten men etmeye kalkışanlar kimlerdi. Hafıza unutmuyor tabi ki."