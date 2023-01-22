Ece Üner'le TV100 Ana Haber reyting listesinde zirveye oturdu

16 Ocak tarihinde TV100 Ana Haber'le ekranlara yeniden merhaba diyen Ece Üner ilk haftadan reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

Somera, Ana Haber Bültenleri reyting listesini yayımladı. 20 Ocak Cuma itibariyle Ece Üner ve TV100 zirveyi Fox TV, TGRT Haber, Halk TV ve Show TV'nin önünde tamamladı.

Somera tarafından açıklanan Ana Haber Bültenleri reyting sıralaması şu şekilde:

Ece Üner ilk haftada zirveye oturdu. Ece Üner'le TV100 Ana Haber reyting listesinde ilk sırada

Ece Üner'le tv100 Ana Haber'de daha ilk haftada çok önemli dosyalar ekrana taşınmıştı. Dini bir vakfın başrolde olduğu, 14 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı skandal olayın dosyası Ece Üner’le tv100 Ana Haber’de açıldı. Tacizci vakıf müdürünün, ailesinin Kur’an öğrenmesi için ona emanet ettiği 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Ece Üner skandal haber için, “Bu kaçıncı, bu kapıların ardında olanlardan bıktık. Utancı bile utandıran bu karanlıktan bıktık” demişti.

