Ece Üner yeni adresini açıkladı

Ekranların ünlü yüzü Ece Üner bir süredir SZC TV’de Sözün Gücü programının sunuculuğunu yapıyordu. Geçtiğimiz zamanlarda Üner’in yeni dönemde SZC TV’den ayrılacağı iddia edilmiş ve bu iddialar karşısında herhangi bir karşı açıklama yapılmamıştı.

Ece Üner’in yeni adresi Halk TV GYY’si Suat Toktaş tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Toktaş yaptığı açıklamada Ece Üner’in yeni dönemde Halk Ana Haber programını sunacağını ifade etti.

Ece Üner, Suat Toktaş’ın paylaşımını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:

“Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk Tv ailesine katıldım. Sevgili Cafer Mahiroğlu ve çok sevdiğim meslek büyüğüm ve ağabeyim Suat Toktaş’la beraber Halk’ın en iyi bülteni için çok çalışacağız.”