Ece Üner'den canlı yayında Egemen Bağış göndermesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner'den canlı yayında Egemen Bağış göndermesi!

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Soğuk Savaş programı sunucu ve konuğunun tutuklanmasına yönelik olarak yayınladığı haber sonrası yorumu ile dikkat çekti.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Soğuk Savaş programıyla ilgili soruşturma sonrasında program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün tutuklanması haberini anons ettikten sonra dikkat çeken bir yorum yaptı.

bugun-yiprandik-adl-official-zhrisk.jpg

Ece Üner, programlarında iki ismin Hz. Muhammed ile ilgili yaptıkları 'şaka' ile ilgili olarak "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandıkları bilgisini paylaştı.

bugun-dokunma-diyoruz-ve-ana-habere-bekliyoruz-dokunma-adl-official-zhrisk.jpg

Ece Üner haber sonrası yaptığı yorumda "Soğuk Savaş ekibi tutuklandı, 'her cuma bir ayet sallıyorum bakara makara' diyen kişi de büyük elçi atandı . Soğuk savaş değil psikolojik savaş!" dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Egemen Bağış, kendisinin söylediği iddia edilen "Bakara, makara" sözünün iftira olduğunu kesin bir dille ifade etmişti.

Son Haberler
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!