Ece Üner'den köprülerin zam oranlarına sert tepki!

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL olduğu açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki köprülerin yeni geçiş ücretlerini belirledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti 33 liradan 47 liraya yükselmişti. Bu artış yüzde 42’lik bir zamma denk geliyor.

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Türkiye’nin en büyük köprülerinden Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 555 liradan 795 liraya çıktı. Bu artış yüzde 42,3 oranında bir zam anlamına geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de benzer bir artış görüldü. Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti 585 liradan 790 liraya çıktı. Köprülere yapılan bu zam oranlarına bir tepki de Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'den geldi.

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Üner köprü zamları ile ilgili haberi sunarken sert bir tepki gösterdi. Üner konuşmasında "Asgari ücretli, emekli köprü olsa %453 zam alacak. Sonuçta sistem her ikisinin de üzerinden geçiyor" dedi. Üner sözlerini "Biz mi köprüden geçiyoruz, köprü mü bizden geçiyor belli değil." diyerek bitirdi.