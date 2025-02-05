Ece Üner'den teğmenlere ihraç kararına tepki

30 Ağustos düzenlenen mezuniyet törenlerinin ardından kılıç çekerek yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde yemin eden teğmenlerden beşi ve üç idari amirleri Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmişti.

Halk TV Ana Haber sunucusu gazeteci Ece Üner, yayında 8 teğmenin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Üner, yayın esnasında şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk demek, ulusal egemenlik demek. Atatürk demek ulus olabilmek demek, Atatürk demek vatan ve millet demek, Atatürk demek kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet demek, Atatürk demek demokratik-laik Cumhuriyet demek, Atatürk demek fırsat eşitliği demek, Atatürk demek barış ve insanlık ideali demek, Atatürk demek çağdaş uygarlık demek, Atatürk demek akıl ve bilim demek, Atatürk demek özgürlük demek, Atatürk demek tam bağımsızlık demek. Mustafa Kemal'in askeri olmak da tüm bu ilkelere sahip çıkmak demek. Bunlara sahip çıkanları ihraç etmek ne demek? Bilmem, cevap verebilecek misiniz?"