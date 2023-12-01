Ecevit ABD'nin Kıbrıs Harekatı'ndan önce neden ambargo getirdiğini böyle açıklamış

Herkes Ecevit'in bu sözlerini atlıyor...Bülent Ecevit’in ABD’nin neden Kıbrıs Barış Harekatı’ndan önce ambargo getirdiğini açıkladığı video viral oldu.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Ecevit ABD'nin Kıbrıs Harekatı'ndan önce neden ambargo getirdiğini böyle açıklamış

Binlerce yıldır Anadolu’da ekimi yapılan haşhaş ekim yasağı Türk kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmıştı.

1 Temmuz 1974’te, yasağı dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından kaldırıldı.

Haşhaş ekiminin kaldırılmasından sonra ABD Türkiye’ye ambargo kararı aldı. Ancak yıllardır ABD’nin Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ambargo kararı aldığı konuşuluyordu.

Bülent Ecevit’in durumun böyle olmadığını anlattığı video tekrar gündeme girdi.

Ecevit şöyle anlatıyor:

Birçok kimse sanır ki 1974'te Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla ambargo kararı almıştır. Oysa gerçek o değil ben bunu yıllardır anlatamıyorum.

Biz Haşhaş ekimi kararını Temmuz başında aldık. 1 Temmuz’a yayınlandı Resmi Gazete’de. Haşhaş ekim yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararını…

Ondan hemen birkaç gün sonra yani Kıbrıs'ta daha darbe olmadan bizim Barış Harekatımız olmadan önce Amerikan senatosundan Türkiye’ye ambargo uygulama kararı çıktı. Ancak aylar sonra buna Kıbrıs bahanesini de eklediler.

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