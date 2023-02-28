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Marmara depreminde 2,5 aylık iktidar Ecevit yerden yere vuruldu. Kahramanmaraş depreminde 21 yıllık iktidar Erdoğan helallik istedi

17 Ağustos 1999’da Gölcük depreminin ardından 2 buçuk aydır iktidarda olan Ecevit hükümeti çok eleştirilmişti. 6 Şubat 2023 tarihinde olan depremlerin ardından bölgeye geç kalan geç kalan kurtar müdahale ve yardımlar tepki topladı. Eleştiriler üzerine 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan helallik istedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:41
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Ecevit yerden yere vuruldu, Erdoğan helallik istedi

Marmara depreminde 2,5 aylık iktidar Ecevit yerden yere vuruldu. Kahramanmaraş depreminde 21 yıllık iktidar Erdoğan helallik istedi
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin  ardında iktidara yönelik eleştiriler devam ediyor. Bu vesileyle 17 Ağustos 1999’da Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen depremle ilgili tartışmalar da yeniden gündem oldu. 

AKP iktidarının deprem bölgesine geç gitmesi ve müdahaledeki eksiklikler sonrasında Bülent Ecevit'in 17 Ağustos depreminde afet bölgesine günler sonra gittiği iddia edilmişti. Ancak 18 Ağustos 1999 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin birinci sayfasında yer alan “Türkiye'yi gece yarısı sarsan 7 şiddeti üzerindeki deprem, siyasileri harekete geçirdi. Başta Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri deprem bölgelerine giderek bilgi aldı” cümlesi iddianın asılsız olduğunu ortaya koydu. 
AKP yanlıları Ecevit hükümeti ile AKP iktidarını kıyaslarken  AKP'nin 21 yıllık iktidar sürecine hiç değinmedi.

Oysa 1999 depreminde Ecevit iktidara geleli henüz 2 buçuk ay olmuştu.


(18 Ağustos 1999 tarihli Milliyet Gazetesi)

 

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