ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır. Cuntaya verilen süre daralıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'e yapılacak askeri müdahale planının hazır olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ECOWAS, Nijer'deki cuntaya, yönetimi bırakması için bir hafta süre vermişti.

KAYNAK: AA
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale planı hazır. Cuntaya verilen süre daralıyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının, Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.

Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.

ASKERİ YÖNETİME VERİLEN SÜRE DARALIYOR

ECOWAS, 30 Temmuz'da, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

NİJER'DE DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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