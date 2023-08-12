Eczacı ormanda ölü olarak bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde eczacı teknisyeni Mahmut Cenik (48),ormanında vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

KAYNAK: İHA
Eczacı ormanda ölü olarak bulundu

Olay, bugün ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanı'nda meydana geldi. İlçede 30 yıldır eczanede teknisyen olarak çalışan Mahmut Cenik'ten haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Emniyetin yaptığı teknik çalışma sonunda ecza teknisyeni iki çocuk babası Cenik'in cansız bedeni ve aracı ormanlık alanda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede Cenik'in, ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğünü tespit edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Cenik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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