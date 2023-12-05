Eczacıbaşı Dynavit Maritza engelini 3-0'la geçti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi 4. maçında Maritza'ya set vermedi.

KAYNAK: AA
Eczacıbaşı Dynavit Maritza engelini 3-0'la geçti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.

Eczacıbaşı Dynavit : 3 - Maritza Plovdiv : 0
Salon : Burhan Felek Vestel
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogiç (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit : Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Jack-Kısal, Naz Akyol ( Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Aybüke Özel, Stevanovic, Defne Başyolcu
Maritza: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, (Pashkuleva, Milicevic, Todorova)
Setler : 25-19, 25-20, 25-19
Süre : 76 dakika (24,30,22)

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