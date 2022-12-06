Eczacıbaşı sendikalaşan 243 madenciyi işten çıkardı: Bizi ezmekten vazgeçin artık

Balıkesir’in Balya ilçesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı Esan Madencilik’te kötü çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ihlali altında çalıştırılan madenciler Bağımsız Maden İş çatısı altında sendikalaştı.

Bağımsız Maden İş, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Esan Eczacıbaşı’nın 243 madenciyi işten çıkardığını açıkladı.

Madenciler, işten çıkarmaya karşı direnişe geçti. Sendika yöneticileri ve madenciler Balya’da bulunan Esan Eczacıbaşı şirketi önünde bekleme eylemine başladı.

“1000 KİŞİ EKMEĞİNDEN EDİLDİ”

Direnişe geçen bir madenci, hayatı boyunca bu kadar büyük bir işten çıkarma görmediğini belirterek, “243 kişi işten çıkardı zannediyorlar. Aileler ile birlikte 1000 kişinin ekmeğine oldular” dedi.

“BİR ÇAY MOLASINA BİLE İZİN VERDİRMİYORLAR”

Maden ocağında sekiz saatlik çalışma süresinde bir çay molasının bile izin verilmediğini belirten madenci, “Kış günü kapı dışarı ettiler” dedi. Başka bir işçi de yöneticilerin kendilerine ‘sadaka’ adı altında para verdiklerini söylediğini belirtip, “Bu kadar küçüldüler” ifadelerini kullandı.

Direnişte bulunan başka bir işçi de çalışma koşullarının ağırlığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:

“Yeri geldi aç uykusuz çalıştık. Gelip bizi küçümsercesine konuşma yapıyorlar. Bizi neden Biz neden eziliyoruz. Biz işçiyiz, biz madenciyiz. Bizi ezmekten vazgeçin artık!”

VARDİYANIN ARDINDAN İŞTEN ÇIKARILDI

İşten çıkarmalar hakkında konuşan bir işçi, gece vardiyasının tamamladıktan sonra işten çıkarıldığını söyledi. Emekçi, “45 dakika yürüme mesafesinden, yerin dibinden çağırıp kovdular” dedi.

Emekleri sayesinde patronların para kazandığını belirten bir emekçi, “Adalet nerede? Ben adalet göremiyorum. Nerede bu yetkililer? Nerede bu devlet? Nerede bu hükümet?” diyerek isyan ederken başka bir emekçi de madendeki iş güvenliği hakkında şunları söyledi:

“Bizden iş isterken belli bir saat soruyorlar. 2 saat içinde çıkmazsan paydos diyorlar. Kazaya sebebiyet oluyor”

"ÖLDÜĞÜMÜZDE DEĞİL, DİRENDİĞİMİZDE DE MADENCİYE SAHİP ÇIKIN"

Bağımsız Maden İş, Eczacıbaşı’nın işten çıkarılan madenciler için sanat ve kültür camiasına çağrı yaptı. Sendika, 242 madencinin emekleri ile kültür ve sanat fonlaması yapıldığını belirterek, “Madencilerin tarafında durun, onların seslerini yaygınlaştırın. Eczacıbaşı’nın iki yüzlü davranmaması gerektiğini haykırın. Bir destek tweeti atın. Eczacıbaşı yöneticilerine arayın bu durumu sorun. Vaktiniz olursa maden önüne gelin sıcak çayımızdan .için”

Sadece öldüğümüzde değil direndiğimizde de madenciye sahip çıkmanızı talep ediyoruz”