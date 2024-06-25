Eczaneler dışında satılmayacak. Düğmeye basıldı

Avustralya’da yasalaşacak olan yeni plana göre bundan sonra elektronik sigaraların eczane dışında satılması yasaklanacak. Avustralya’da mevcut hükümetin Yeşiller Partisi desteği ile meclisten geçireceği yeni planda elektronik sigarların 18 yaşından küçüklere doktor reçetesi ile satılacağı belirtildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Mart Butler’a göre atılan bu adımın amacı özellikle gençlerin sigarayı terk etmek için yardımcı ürün statüsüne sokmak. Konu hakkında konuşan Butler meclisten geçirilmesi planlanan yasa ile gençlerin elektronik sigaraya erişmesi için eczanelerden bir tane alabilmelerine olanak sağlanması planlandığını aktardı.

Hükümetin Yeşiller Partisi desteği ile meclisten geçirmesini planladığı yasa hakkında konuşan Yeşiller Partisi senatörü ise aslında bu yasağı desteklemediklerini ancak çocuk yaştakilerin elektronik sigara almalarını engellemek istediklerini açıkladı.

Söz konusu tasarının ise 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.