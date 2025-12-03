Son dönemde ünlülerin sosyal medya hamleleri magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Adı sıkça gündeme gelen Eda Ece, meslektaşı Şebnem Bozoklu’yu Instagram’da takipten çıkartarak dikkatleri üzerine çekti.

Birbirinden başarılı projelerde rol alan ve sempatik tavırlarıyla milyonlarca hayran kazanan Eda Ece, paylaşımları ve açıklamalarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023’te evlenmiş, 4 Nisan’da kızı Mina İpek’i kucağına almıştı.

35 yaşındaki yıldız, hem kariyeri hem de sosyal medyadaki aktifliğiyle gündemde kalmayı başarıyor. Kızının yüzünü ise büyük bir titizlikle gizli tutuyor.

Eda Ece, kızının yüzünü neden göstermediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Aslında onun tek sebebi nazar değil. Şimdi ben ekran önü iş yaptığım için, siz de haklı olarak benim haberlerimi yaptığınız için. Şimdi Mina'yı çok fazla paylaşsam, ben o anda Instagram'a 10 saniyelik bir şey koyuyorum, sonra o bir sürü mecraya o yayılıyor."

Sosyal medyadaki hareketleriyle sıkça konuşulan Eda Ece, bu kez Şebnem Bozoklu’yu takipten çıkararak magazini hareketlendirdi. İlginç olan ise Şebnem Bozoklu’nun hâlâ Eda Ece’yi takip ediyor olması.

İki oyuncunun geçmişte ne özel hayat ne de iş anlamında kayda değer bir bağının bilinmemesi, ortak arkadaş çevreleri ve bazı etkinliklerde bir arada görülmüş olmaları, “Bu ani unfollow’un arkasında başka bir sebep mi var?” sorularını gündeme getirdi.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu), 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan bir Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 35 yaşındadır ve İkizler burcundandır.

Baba tarafından elektrik mühendisi bir babanın, ev hanımı bir annenin en küçük kızı olarak üç kız kardeşin en küçüğü. Eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesi’nde başlayan Eda Ece, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında tiyatro kulübüne üye oldu, bir oyunda menajer Tümay Özokur’un dikkatini çekerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Psikoloji eğitimi, karakter analizlerinde ona büyük katkı sağladı.

Oyunculuk kariyeri 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisiyle başlamış, konuk oyuncu olarak yer aldı. 2011-2014 arası "Pis Yedili"de başrol Günçiçek Seymen’i canlandırarak tanındı.

2018-2023 yılları arasında "Yasak Elma" dizisindeki Yıldız Yılmaz Argun rolüyle büyük üne kavuşmuş, Murex d’Or Ödülleri’nde En İyi Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Sinema filmlerinde "Kocan Kadar Konuş" (2015), "Yol Arkadaşım" (2017) ve "Deliha 2" (2018) gibi yapımlarda rol almıştır. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif olup, çeşitli ödüller kazandı.

Kişisel hayatında, 2019’dan beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişki yaşayan Eda Ece, 21 Haziran 2023’te evlendi. Çiftin 4 Nisan 2024’te Mina İpek adında bir kızları oldu.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, kızının yüzünü gizlilik nedeniyle paylaşmıyor. 1.68 metre boyunda ve 53 kilodur; enerjik ve sempatik kişiliğiyle milyonlarca hayranı var.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu Atkaya (evlilik sonrası soyadı), 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da doğan bir Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı ile sunucudur. Başak burcundadır. Baba tarafından Ispartalı, anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğu.

Çocukluğu Suadiye ve Kadıköy Moda’da geçmiş, 1996’da Kadıköy Kız Lisesi’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü 2000’de bitirdi, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2001-2004 arası oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine TRT’de "Hazır mısınız?" (2006-2007) sunuculuğu ve "Elma Kurdu"da solistlik ile kukla oynatıcılığı yaparak başladı.

2008-2010 "Canım Ailem" dizisindeki Meliha rolüyle şöhrete kavuştu, 2009 Hürriyet Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ve 2010 Radyo-Televizyon Gazetecileri En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. "Ulan İstanbul" (2014), "Çifte Saadet" (2016) ve son olarak "Rüya Gibi" (2025) dizilerinde rol aldı.

Sinemada "Soğuk" (2013), "İçimdeki İnsan" (2014) ve "Gelin Takımı" (2024) gibi filmlerde oynamış; tiyatroda "İki Oda Bir Sinan" (2005-2006) ve "Hamlet" gibi eserlerde sahne aldı. Yapımcılıkta da aktif olup, 1.60 metre boyunda ve 57 kilodur.

Kişisel hayatında, ilk evliliğini Emre İzer ile yapmış ve 2017’de boşandı. 23 Mart 2019’da Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile evlendi.

Mizah dolu ve çok yönlü kişiliğiyle tanınan Şebnem Bozoklu, geniş bir hayran kitlesine sahip.