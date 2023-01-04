Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama geldi

Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Eda Taşpınar, Sultanahmet'te bulunan bir otelin içinde bulunan mescidinde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaşmış ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırmıştı.

Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

OTELDEN İLK AÇIKLAMA

Taşpınar'ın, içindeki mescidinde poz verdiği iddia edilen otelin Müdürü Serap Akkuş yazılı bir açıklama yaptı.

Serap Akkuş yaptığı açıklamada "Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz. Saygılarımla." ifadelerinde bulundu.