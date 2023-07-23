Eda Taşpınar'ın yeni paylaşımını görenler iki kere yutkundu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, aktif olduğu Instagram hesabından tatil pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

Özellikle güneşlenirken çekindiği pozları dikkat çeken Taşpınar’ın bronz teni ve karın kasları çok konuşuluyor.

Tatil için Yunan adası Mikonos'u tercih eden sosyetik isim, bu defa kendisine küçük gelen bikinisiyle verdiği pozu sayfasından yayınladı.

Turuncu ve pembe renkte olan bikinisiyle çekilen pozunu hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.