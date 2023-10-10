Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı

Uzun süre sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, kariyerini noktaladığını duyurdu.

32 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “16 yıl ve 700’den fazla oynanan maçtan sonra profesyonel kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Kariyerim boyunca büyük yöneticiler, koçlar ve takım arkadaşları ile tanışmak bana şans verdi Bu güzel zamanlar için herkese teşekkür ederim, hepinizi özleyeceğim.

Ayrıca oynadığım kulüplere teşekkür etmek istiyorum: LOSC, Chelsea ve Real Madrid ve Belçika için RBFA’ya teşekkür ediyorum. Aileme, arkadaşlarıma, danışanlarıma ve iyi günde kötü günde yanımda olan insanlara özel teşekkür ederim. Sonunda, bunca yıldır beni takip eden hayranlarıma ve oynadığım her yerde verdiğiniz cesaret için çok teşekkür ederim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar” ifadelerini kullandı.