Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, sezon başında Manchester City'de ayrılık sürecinde Pep Guardiola ile aralarında geçen konuşmayla ilgili soruyu yanıtladı.

EDERSON: 'GUARDIOLA İLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ'

"Bu görüşmeleri açıklamak şu anda zor. Çünkü kendisiyle telefonda konuştum." diyen Ederson sözlerine şöyle devam etti:

"Onunla konuştuğumda, 'Geri dönüp düzgün bir şekilde veda etmen gerekiyor' dedi. Dün bana kariyerim boyunca kaç galibiyet aldığımla ilgili bir mesaj gönderdi.

Pep'i seviyorum, zihniyetini seviyorum. Benim için tüm zamanların en iyi koçu. Onunla çalışmak bir zevkti."