Ederson maç sonrası hayal kırıklığını açıkladı: "Kendimi çok kötü hissediyorum"

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Kasımapaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşlmanın ardından açıklamalarda bulunan Ederson, kırmızı karttan sonra rahat davrandıklarını vurgulayarak bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Tecrübeli kaleci şunları söyledi:

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez. Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."