Manchester City'nin yıldızından flaş iddia. Brezilya milli takımının başına kimin geçeceğini açıkladı

Manchester City'nin Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmesi üzerine Ada ekibinin kalecisi Ederson, flaş açıklamalarda bulundu.

"İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Carlo Ancelotti için de flaş bir iddia ortaya atan Brezilyalı file bekçisi "Casemiro, Vinicius ve Militao ile konuştum. Carlo Ancelotti'nin Brezilya'nın yeni teknik direktörü olma ihtimali çok yüksek. Ancelotti'nin Brezilya'ya bir an önce gelebilmesi için, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i elemeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Barcelona'ya yenilen ve puan farkını açan Real Madrid'de ligde işler yolunda gitmiyor.

Tek umudu Şampiyonlar Ligi olan Madrid ekibinin elenmesi halinde Carlo Ancelotti'nin de geleceği merak konusu oldu.