Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Ederson'un yerine Carlo Ancelotti, Japonya ve Güney Kore ile oynayacakları hazırlık maçları için Nottingham Forest kalecisi John Victor'u aday kadroya dahil etti.

İlk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrılmanın gururunu yaşayan John Victor daveti aldığında yaşadığı şaşkınlığı ESPN'e anlattı.

29 yaşındaki file bekçisi, "Benim için eşsiz ve harika bir duyguydu. Maça gidiyordum, otobüsteydim. Birden Sergio Dimas'tan (Milli Takım Genel Menajeri) mesaj geldi. Şaka sandım. Onun numarası bende yoktu. Pasaportumu isteyince 'Bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' diye düşündüm. Henüz tam olarak kavrayamadım. Buraya geldiğimden beri geçmişte yaşadıklarımı, kariyerimin iniş çıkışlarını, Botafogo'daki günlerimi düşündüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Tanrı'ya minnettarım." diye konuştu.

