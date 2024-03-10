Edin Dzeko 'Gerçekten utanç verici' diyerek açıkladı

Fenerbahçeli Edin Dzeko, Pendikspor maçı için "Zor bir maçtı, ama üstesinden geldik" yorumunu yaptı.

Topun oyunda kalma süresinden dert yanan Dzeko, "Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" yorumunu yaptı.

Edin Dzeko, normal şartlarda en az 6-7 puan olmaları gerektiğini ifade ederek, "Ama değiliz! Her maçımız çok zor geçiyor. 10 oyuncumuz ceza sınırında. Bu da garip bir durum. Hakemler, diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Şampiyonluk şansı yüzde 50 yüzde 50 diyeceksek hakemlerin de adil davranması gerekiyor. Maçlar saha içinde kazanılacaksa hakemlerin de eşit davranması gerekiyor, farklı değil!" değerlendirmesini yaptı.

Son olarak hakemlere öneride bulunan Edin Dzeko şöyle konuştu: "Biraz daha fazla Avrupa maçları izlesin hakemler. Avrupa'da maçlar nasıl yönetiliyor, izlesinler. Avrupa'da aldığımız 3-0'lık galibiyet, hakemin performansına bakarsak bu durum çok garip değil. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar. Ne görüyorlarsa onu çalıyorlar."