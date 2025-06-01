Edin Dzeko'nun görüştüğü takım ortaya çıktı!

Edin Dzeko’nun 2 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya veda ederken, Edin Dzeko’nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. Bu konu hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı.

EDIN DZEKO BOLOGNA İLE GÖRÜŞÜYOR

Tuttomercato’nun haberine göre; Edin Dzeko, Bologna ile görüşmelerini sürdürüyor. Haberin devamında Como’nun da Boşnak santrfor için devrede olduğu ancak tecrübeli oyuncu için en somut adımları atan ve kararlı olan takımın Bologna olduğu ifade edildi.

Tarafların önümüzdeki saatlerde bir kez daha bir araya geleceği yazıldı.