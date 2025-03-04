Edip Akbayram’ın Avanos'taki evi önünde yas var

Düzenleme: Kaynak: AA
Edip Akbayram’ın Avanos'taki evi önünde yas var

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı ismi Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi.

Kızılırmak kenarındaki toplanma alanında bir araya gelen Akbayram’ın sevenleri, ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıyarak saygı yürüyüşü yaptı.

Akbayram'ın Yukarı Mahalle’deki Edip Akbayram Caddesi'nde bulunan evine kadar yürüyen grup, evin önüne karanfil bırakarak hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.

Grup adına konuşan Arif Tandoğan, "Aldırma Gönül" şarkısının sözlerini okuyup, "Bir konser için geldi ve burayı beğenerek kaldı. Biz seni çok sevdik Edip abi. Sesin sürekli kulaklarımızda çınlayacak" dedi.

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