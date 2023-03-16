Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Son 63 yılın en kurak şubat ayını geçirdik

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sözcü TV’de Nagihan Turhan’ın sunduğu öğlen kuşağı haber bülteninde canlı yayına bağlanarak, kentteki su rezervi hakkında bilgiler verdi. Su konusunda Keşan bölgesinin şu anda en sıkıntılı bölge olduğunu belirten Gürkan, Keşan’da şehre içme suyu verilen barajlarda yüzde 10 civarında su kaldığını söyledi.

Keşan ilçesinde yaklaşık 10 günlük bir suyun kaldığına dikkat çeken Gürkan, şunları söyledi:

“Keşan Belediye Başkanımız bugün bir açıklama yaptı ve vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı. Edirne’de de çok farklı değil. Şubat ayında, son 63 yılın en kurak ayını geçirdik. Geçen yıl 88 kg olan ortalama yağış bu yıl Şubat ayında 5 kilograma düştü. Bu bir facia. Gelecek nesiller için suyun nasıl tasarruflu kullanılacağı ve su kaynaklarının nasıl korunması gerektiğine, tıpkı depreme çalıştığımız gibi çalışmamız gerekiyor. Çünkü elektrik, internet, fosil yakıtlar olmadan canlı yaşamı devam edebiliyor. Ama sağlıklı gıda ve sağlıklı içme suyu olmazsa canlı yaşamı sona eriyor. Su her şeyden değerli. Suyun maalesef kıymetini bilemiyoruz, hoyratça kullanıyoruz. İnsanoğlu, doğayla rekabet etmeye çalışıyor. Aslında bizim doğa ile uyumlu ve doğaya saygılı yaşamamız gerekiyor. Edirne’de yedek rezerve olarak tuttuğumuz Süloğlu Barajı’mız var. 43 milyon metreküp kapasiteli, şuan 30 milyon metreküp suyumuz var. Günlük su ihtiyacımızı karşıladığımız Kırklareli Kayalı Barajı, kapasitesi 140 milyon, şu anki doluluk oranı 53 milyon metreküp. Kayalı Barajı’nın yüzde 38’i dolu.”

Geleceği etkileyecek en önemli doğal afetlerden birisinin kuraklık olacağını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bu konuda çok ivedi, kararlı ve acil çalışmamız gerekiyor. Trakya yer altı su kaynakları bakımından en iyi bölgelerden birisiydi. Edirne’de 5 yıl önce artezyen vurduğumuzda 50 metrede nitelikli içme suyuna ulaşıyorduk. Geçen yıl bu oran 150 metrelere kadar çıktı. Şuanda 300 metrelerde. Dünyada su rezerveler kaybolmuyor ama ulaşamayacağız noktalara gidiyor. Ulaşmanızın maliyetinin çok çok yüksek olacağı noktalara gidiyor. Depremde evlerimiz yıkıldı, çadır koyabiliyoruz, konteyner koyabiliyoruz. Ama içme suyunun yerine koyabileceğimiz başka bir şeyimiz yok” dedi.

Yer altı su kaynaklarının doğallığının ve temizliğinin korunması gerektiğini de belirten Başkan Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanayi tesislerinin su havzalarının yakınında olmaması gerekiyor, yapılaşmaların engellenmesi gerekiyor. Sulak alanların her türlü çevresel etkiden korunması gerekiyor. Barajın etrafına yapılaşmaya, hele sanayi tipi yapılaşmaya izin verirseniz, Çorlu, Çerkezköy örneği gibi, buradan üreteceğiniz atıklarla nehirleri, doğal su kaynaklarını yok edersiniz. Biz bugün en büyük problem olarak bunu yaşıyoruz. Kuraklık konusu siyasetin üstündeki bir olay. Kuraklık deprem ve seldeki gibi etnik kökene, siyasi görüşe, mezhep inancınıza bakmıyor. Herkesi etkiliyor. Bunun siyaset üstü bir tutumla, kararlılıkla, ivedi bir şekilde ele alınması gerekiyor.”