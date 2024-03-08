Edirne merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu. Milyonlarca lira para ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız bir şekilde yüksek kazanç sağlayan şüphelilere yönelik “Nitelikli Dolandırıcılık Çerçevesinde Projeli Dosya Operasyonu” gerçekleştirildi.

Ülke genelinde sahte araç kiralama siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle son beş ay içerisinde 193 nitelikli dolandırıcılık olayında 8 milyon TL haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması amacıyla 6 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun’da 23 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

5 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.