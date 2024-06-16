Edirne'de 38 ton buğday küle döndü

Kaynak: İHA
Edirne'de 38 ton buğday küle döndü

Edirne'de çıkan tarla yangınında 50 dönüm alana ekili yaklaşık 38 ton buğday küle döndü.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ve Subaşı beldesi arasında yer alan bir tarlada meydana gelen yangında hasat edilmeyi bekleyen 50 dönümlük alana ekilmiş buğday yok oldu.

aw229425-01.jpgİlk incelemelere göre, sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle tarlanın tamamına yayıldı.

aw229425-04.jpgYan tarafında bulunan tarlalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin büyük çabasıyla kontrol altına alındı.

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Yaklaşık 38 ton buğdayın küle döndüğü tarlada yangının verdiği zarar ancak itfaiyenin müdahalesinin ardından gözler önüne serildi.

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