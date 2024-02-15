Edirne’de 7’nci katan düşen genç öldü

Kaynak: İHA
Edirne’de 7’nci katan düşen genç öldü
Edirne’de dengesini kaybederek bir apartmanın 7’nci katından aşağı düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak üzerinde bulunan Coşkun Apartmanında meydana gelen olayda, Edirne’de bir apartmanın 7’inci katında yaşayan Mustafa Çekirge isimli vatandai, dengesini kaybederek bir apartmanın 7'nci katından düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kalbi durduğu belirtilen 25 yaşındaki Mustafa Çekirge, yapılan kalp masajıyla birlikte yeniden hayata döndürüldü. Daha sonra ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Çekirge, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekirge’nin cenazesi hastane morguna otopsisi yapılmak üzere kaldırıldı.

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