Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit edildi.

8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Mahalleye operasyon gerçekleştiren polis, bir evde yaptığı aramada 6 Filistinli, 2 Suriyeli olmak üzere 8 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenlerden Suriye uyruklu M.M. isimli şahsın 'Göçmen kaçakçılığı yapma' ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 3 aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin göçmenlerle ilgili soruşturması devam ediyor.