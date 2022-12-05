﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı

İHA'nın haberine göre, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR'a yapılan operasyon neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kapıkule Sınır Kapısında şüpheli bir TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındı.

Bebek bezi taşıyan TIR'da yapılan x-ray taramasına yükün arasında farklı yoğunluklar olduğu görüldüğünden dolayı bu alanlar x-ray operatörlerince işaretlendi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekler eşliğinde detaylı bir şekilde arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine bebek bezi kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerden alınan örnekler uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla analiz edildi.

Ele geçirilen maddelerin esrar, kokain ve extacy olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, 141 kilo 324 gram esrar, 296 kilo 356 gram extacy ve 4 kilo 764 gram kokaine el konulurken, aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediyor.