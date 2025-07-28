Edirne’de bir evden 26 kaçak göçmen çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne’de 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kaçak göçmen ve 1 Türk yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nişancıpaşa Mahallesi Mahmutağa Çıkmaz Sokak üzerindeki dört katlı apartmanda arama yaptı.

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Yapılan aramada, apartmanın giriş katındaki dairede, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 25 Irak, 1 Suriye uyruklu 26 kaçak göçmen ile 1 Türk yakalandı. Göçmenlerle birlikte biri Filistinli 2 kişi de organizatör suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan 2 şüpheli ile toplam 29 kişi Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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