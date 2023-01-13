﻿Edirne'de çocuk parkı yakıldı. 'Yazık değil mi'

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Yangın, Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi.

Oyun parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun parkı, kullanılamaz hale geldi.

Yangını çıkaran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

'YAZIK DEĞİL Mİ'

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olayı kınayarak, "Yazık değil mi? Biz şehrimizi güzelleştirmeye, modernleştirmeye çalışırken, evlatlarımızın mutluluğunu önceliğimiz olarak belirleyip parklar inşa ederken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk oyun grubumuz ateşe verildi.

Bu haince davranışı kınıyor, suçluların gereken cezayı alması için yasal süreci başlattığımızı bildiriyoruz" dedi.