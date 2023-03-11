Çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı

Sabuni Mahallesi Lari Camii Sokak’ta yanında 2 çocuğuyla yürüyen O.İ. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., üzerinde taşıdığı bıçakla, O.İ.’yi sol koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı. S.A.'nın çocuklarının gözleri önünde bıçaklandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan O.İ., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.A. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.