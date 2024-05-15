Esnaftan Halkbank isyanı. Dört kat artırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esnaftan Halkbank isyanı. Dört kat artırıldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den manifesto. "Piyasada faizin yükselişin müsebbibi esnaf değil" başlığıyla sosyal medya üzerinden açıklama yapan Palandöken faizin yüzde 7,5'tan yüzde 30'a çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Halkbank esnaf kredilerinde faizi artırdı" iddia bu şekilde...Bu iddianın ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den manifesto gibi bir açıklama geldi.

TESK Başkanı "Piyasada faizin yükselişin müsebbibi esnaf değildir" başlığıyla paylaşımda bulunan Palandöken, yaşananları protesto etti. Palandöken "Mağdur olan yine esnaf oldu. Kredi faizleri yüzde 7,5'ti yüzde 30'lara varan bir rakama yükseldi" dedi.

Palandöken, banka ismi telaffuz etmesede iddiaya göre binlerce esnafa SMS ile "Kooperatiflerimizden kullanmış olduğunuz Hazine Destekli Esnaf Kredilerinin devam eden taksitlerinde faiz güncellemesi olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Palandöken de açıklaması şöyle;

"Piyasada yükselişin müsebbibi esnaf değil. Mağdur olan yine esnaf oldu.Enflasyondaki yükseliş tabi ki kredi faizlerine de bir hareketlilik getirdi. Daha evvel esnafımızın aldığı kredi ile yapmış olduğu taahhütnameyi 2 yıllığına, 3 yıllığına veyahut 5 yıllığına devletin vermiş olduğu imkanlardan yararlanmak için kullandı. Ancak ekonomideki bu olumsuzluklar kredi faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bu yükselişte mağdur olan da yine esnaf oldu. Kredi faizleri yüzde 7.5'tu yüzde 30'lara varan bir rakama yükseldi. Daha evvel taahhütnamede almış oldukları oranla sınırlandırılmış olsaydı esnaf açısından bu kadar tepki olmayacaktı."

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