﻿Edirne’de ekmek yüklü kamyonet devrildi

Kaza, Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Süloğlu ilçesine seyir halinde olan Osman B. idaresindeki 59 TV 163 plakalı ekmek yüklü kamyonet devrildi.

Hafif sağanak yağışla beraber kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve kardeşi, tarlaya devrilen kamyonette bir süre mahsur kaldı. Osman B. ile kardeşi Fatma B., kamyonetin ön camını kırarak dışarı çıkabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma B., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü Osman B.'ye ise olay yerinde müdahale edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde herhangi bir kazanın daha yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)