Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı

Edirne'de yürütülen düzensiz göçle mücadele operasyonları kapsamında, iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte.

Bu çerçevede, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen iki araç otoyolda durduruldu ve araçlarda bulunan Ş.D. ve N.R. isimli şüpheliler göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

Yapılan aramalarda 200 Euro, 7 bin 210 Türk Lirası ve bir adet telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve N.R., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi ve burada hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.