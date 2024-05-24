Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı

Kaynak: İHA
Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Edirne'de yürütülen düzensiz göçle mücadele operasyonları kapsamında, iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte.

Bu çerçevede, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen iki araç otoyolda durduruldu ve araçlarda bulunan Ş.D. ve N.R. isimli şüpheliler göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

Yapılan aramalarda 200 Euro, 7 bin 210 Türk Lirası ve bir adet telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve N.R., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi ve burada hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

İlgili Haberler
Edirne'de ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan 17 kaçak göçmen çıktı
Edirne'de ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan 17 kaçak göçmen çıktı
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Son Haberler
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti Gündem
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi Otomotiv
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Emekliler Özel'i ziyaret etti Ekonomi
Emekliler Özel'i ziyaret etti
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı Gündem
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Gündem
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle Ekonomi
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle
Kamyonet TIR'ın altına girdi Gündem
Kamyonet TIR'ın altına girdi