Edirne’de hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Edirne'den 76 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Edirne İl Müftülüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonuyla II. Bayezid Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama programına, hacı adayları ve yakınlarının yanı sıra Vali Yunus Sezer, İl Müftüsü Ercan Aksu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi, hep birlikte dualar edildi.

"ÜLKEMİZİ VE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYIN"

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, hac ibadetinin bir nasip meselesi olduğunu vurgulayarak, "Hac, isteyince değil, davet edilince gidilen bir yolculuktur. O yüzden bu 76 kardeşimizi gerçekten şanslı ve bahtiyar görüyoruz. İnşallah Rabbim, hac ibadetini sağlıkla tamamlamayı sizlere nasip eder. Bu kutsal topraklarda dualarınızda bizleri, ülkemizi ve Filistinli kardeşlerimizi unutmayın. Özellikle Kâbe'yi ilk gördüğünüzde yapacağınız dualar çok makbuldür. Dualarınızda milletimizi, devletimizi, ümmet-i Muhammed'i eksik etmeyin. Rabbim bu kutsal yolculuğu sizlere kolaylaştırsın, kabul buyursun. Yolunuz açık, ibadetiniz makbul olsun" dedi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da hacı adaylarını böylesine anlamlı bir günde uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm adaylara hayırlı yolculuklar diledi. İl Müftüsü Ercan Aksu ise hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, ibadetlerini sağlık ve huzur içinde tamamlamalarını temenni etti.

Hacı adayları program sonrası Osmanlı döneminde olduğu gibi Hacılarezanı Namazgahı'ndan dualarla kutsal topraklara uğurlandı.