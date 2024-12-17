Edirne'de husumetlisine silahla saldırdı

Kaynak: İHA
Edirne'de husumetlisine silahla saldırdı

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde atık toplama kamyonuyla seyir halinde olan Y.K ve T.G. husumetlisi A.D'nin silahlı saldırısına uğradı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde atık toplama kamyonuyla seyir halinde olan Y.K ve T.G. husumetlisi A.D'nin silahlı saldırısına uğradı. Kamyonu takip eden A.D. aniden kamyonun önünü kesip kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunların hedefi olan kamyon ve kamyondaki iki kişi kaçmaya çalıştı. Aracıyla kamyonu takip eden ve kurşun yağdırmaya devam eden A.D. ardından olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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