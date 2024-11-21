Edirne'de iki otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Edirne'de iki otomobil çarpıştı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazasında sürücülerden biri yaralandı.

Edirne Keşan ilçesinin Millet Caddesi'nden 19 Kasım Caddesi'ne dönüş yapan E.U. (35) yönetimindeki 22 DC 262 plakalı otomobil ile 19 Kasım Caddesi'nden Millet Caddesi'ne çıkış yapmak isteyen E.S. (39) yönetimindeki 22 RA 598 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 22 DC 262 plakalı otomobilin sürücüsü E.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

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