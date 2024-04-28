Edirne'de kamyonet yayaya çarptı

Kaynak: İHA
Edirne'de kamyonet yayaya çarptı
Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir kamyonet 86 yaşındaki yayaya çarptı. Meydana gelen kazada, yaya yaralandı.

Büyük Cami Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi istikametinde seyir halinde olan 38 yaşındaki O.D.’nin kontrolündeki kamyonet, Güven Sokak kesişimine geldiği sırada, yolda yürümekte olan 86 yalındaki R.K.’ye çarptı.

Başını kamyonetin ön camına çarpan R.K., yere savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından, ayağından ve ellerinden yaralanan R.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza hakkında, polis ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

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