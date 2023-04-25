Edirne’de kayganlaşan yolda tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Romanya plakalı tır, Lalapaşa-Edirne yolunda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza, Lalapaşa-Edirne Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan İoan Pirvu idaresindeki Romanya plakalı tır, etkili olan sağanak sebebiyle Lalapaşa ilçesine dönüş kavşağında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.