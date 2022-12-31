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Kokorece zam

Edirne’de yarım ekmek kuzu kokorecin satış fiyatı gelen zamla 60 lira oldu. Kokoreççi Cemil Tuncay, "Alım gücü düşük millette. Geçen seneki randımanımız yok. Sabitti fiyatlar senede bir sefer artarsa artardı. Ona göre müşteri bilirdi." dedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:27
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Edirne’de kokorece zam geldi. Yarım ekmek 60 lira oldu

Kokorece zam
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Üst üste gelen zamlarla 50 liradan satılan yarım ekmek kokoreç Edirne'de 60 lira oldu. Geçen sene kasım ayında kilosu 5 liraya satılan mangal kömürü ise 20 liraya yükseldi.

Kokoreççi Cemil Tuncay, şunları söyledi:

Değişti fiyatlar, yerinde durmuyor. Ete zam geldikçe bağırsağa da geliyor. Bağırsak mezbahanelerde tek kişinin elinde oluyor. O yüzden istediği gibi fiyatlar uygulanıyor. Kuzu bağırsağı her yerde bulunmuyor. Malzeme almaya Keşan’a gidiyorum. Evde hazırlıyoruz. Ağız tadıyla da burada satıyoruz. Bilen geliyor. Yeter ki sen iyi iş yap. Müşteri buluyor seni nerede olursa. Alım gücü düşük millette. Geçen seneki randımanımız yok. Sabitti fiyatlar senede bir sefer artarsa artardı. Ona göre müşteri bilirdi. Şimdi hiç belli değil ne yapılacağı. Geçen sene kazandığımız parayı kazanamıyoruz işin açıkçası. Şu anda yok. Geldi geldi zirvede kaldı. Kömür 5 liraydı geçen sene Kasım’ın 26’sında.

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