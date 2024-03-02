Edirne’de kontrolden çıkan otomobil inşaat şantiyesine girdi

Kaynak: DHA
Edirne’de kontrolden çıkan otomobil inşaat şantiyesine girdi
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil, inşaat şantiyesine girdi. Yaşanan kazada konteynerde uyuyan 3 kişi son anda kurtuldu.

Edirne’nin İstasyon Mahallesi İriş Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.D., isimli bir kadının kullandığı 22 AAG 521 plakalı otomobil, M.D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki inşaat şantiyesine girdi.

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3 KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Olay esnasında inşaat şantiyesindeki konteynerde uyuyan 3 kişi son anda kurtuldu. Otomobil konteynere çarparak zor durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Onar Karabulut da olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri, otomobili çarptığı konteynerden ayırarak kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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