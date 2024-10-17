Edirne'de nehir kenarında ceset bulundu: Kesikler ve yanıklar tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de nehir kenarında ceset bulundu: Kesikler ve yanıklar tespit edildi

Edirne'de nehir kenarında vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen ceset bulundu.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nden geçen Tunca Nehri'nin kenarında ceset bulundu.

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Cesedi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, cesette kesi izleri ve yanıklar belirlendi.

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Cesedin bulunduğu alanda yakılan ateşin çevresinde ve cesette Polis Olay Yeri İnceleme Timi tarafından detaylı inceleme yapıldı.

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Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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