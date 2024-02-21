Edirne’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda trafik kazası meydana geldi.
Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde seyir halinde olan Sinan Salim Akın idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, aynı istikametteki Hasan Bozkır'ın kullandığı tıra, ardından ise bariyerlere çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan S.P.Ö. otomobilin içerisinde sıkışırken, hurdaya dönen otomobilin lastiği yerinden koptu.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı yaptığı çalışmayla çıkarmayı başardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan yolcu, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.