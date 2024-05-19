Edirne’de Pakistanlılar, Hindistan vatandaşını rehin aldı

Kaynak: AA
Edirne’de Pakistanlılar, Hindistan vatandaşını rehin aldı
Edirne'de alıkonularak ailesine işkence görüntüleri gönderilen ve fidye istenen Hindistan vatandaşı, polis tarafından kurtarıldı. 3'ü Pakistanlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de emniyet ekipleri, kente gelen Hindistan vatandaşı A.K.R.'den haber alınamadığı, işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin ailesinden 500 bin rupi fidye istediği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda A.K.R.'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde yer alan Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde zorla tutulduğu belirlendi.

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TÜRK DE GÖZALTINA ALINDI

A.K.R., adrese düzenlenen operasyon sonucunda kurtarıldı. Pakistanlı 3 şüpheli ile evi kiraladığı tespit edilen Türk vatandaşı M.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek, 220 euro ve 16 bin 230 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, A.K.R. ise buradaki işlemleri sonrasında kentten ayrıldı.hljvie1jmu2shz1dxm3uyw.webp

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